Leonardo: Profumo, su Oto Melara chiesto conferma offerte

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Per la cessione della divisione sistemi di difesa di Leonardo, l'ex Oto Melara e l'ex Wass l'azienda è "in una parte importante del processo, perché abbiamo richiesto ai due soggetti che hanno manifestato un primo interesse di confermare con un'offerta non vincolante, un aggiornamento della valutazione di di descrivere dettagliatamente la strategia, ed una proposta di collaborazione industriale". L'a.d. Alessandro Profumo lo ha indicato in audizione di fronte alle commissioni riunite Difesa e Attività produttive della Camera. "Come vogliamo valutare potenzialmente queste offerte? Prima di tutto - spiega Profumo - valutando la componente strategica delle stesse", poi si tratta "di capire quali sono le aree di eccellenza e la proprietà intellettuale che verrà mantenuta e sviluppata in Italia", e "di capire come sarà l'evoluzione delle potenzialità di mercato, anche con riferimento alle possibili capacità di esportazione della componente terrestre, che oggi è oggettivamente molto limitata, ed è un elemento fondamentale per costruire occupazione nel medio lungo termine". Per Leonardo è poi "chiaramente importante capire quali sono le opportunità di coinvolgimento negli altri grandi programmi europei", come quello per il carrarmato europeo del futuro. E bisognerà, indica ancora Profumo, "capire quali sono i rapporti con la nostra componente di elettronica per la difesa".

"Queste sono le componenti strategiche fondamentali, da ultimo - aggiunge l'a.d. di Leonardo - ci sarà la componente economica che comunque ha una sua significativa rilevanza perché ricordo a tutti che siamo una società quotata e quindi il codice civile ci impone di fare alcune valutazioni che inevitabilmente ci devono essere". (ANSA).