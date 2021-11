Calcio: Schevchenko, contro Milan devo bloccare emozioni

(ANSA) - GENOVA, 30 NOV - "Sicuramente sarò emozionato, ma sto cercando di bloccare tutte le emozioni". Andriy Shevchenko non si nasconde alla vigilia della sfida con il Milan. Gli anni in rossonero non possono essere dimenticati, ma per il tempo della partita ci proverà. "Sono un professionista e quello che ho promesso ai tifosi del Genoa è che farò il massimo per loro, darò il cento per cento e farò di tutto per mettere il Milan in difficoltà - ha sottolineato oggi -. Sicuramente sarà una partita molto difficile per questo dovremo lavorare tanto perché il Milan è una squadra di grande qualità". (ANSA).