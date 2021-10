Green pass: porto Genova è operativo, ma blocchi ai varchi

Manifestanti no green pass hanno bloccato l'accesso al terminal Messina.

Il coordinamento lavoratori portuali no green pass ha bloccato sia il varco internazionale di San Benigno che il terminal traghetti. Qui i manifestanti fanno passare le persone, ma non le merci. Alcuni tir sono accodati all'ingresso e non possono accedere alle banchine. Ad ora però l'operatività del porto non risulta compromessa, anche per lo scarso numero di navi in arrivo, ma il livello di tensione si sta alzando. In precedenza era stato bloccato il varco Etiopia

L'operatività del porto di Genova nel giorno dell'entrata in vigore del Green pass per accedere ai posti di lavoro è regolare, nonostante la protesta del coordinamento lavoratori portuali contrari al certificato verde blocchi l'ingresso dei tir al varco nazionale Etiopia nella zona di Sampierdarena. Una delegazione del coordinamento vorrebbe bloccare anche il varco di San Benigno.

Al terminal Psa di Prà, il più importante del porto, l'attività è regolare, anche se i dipendenti continuano lo sciopero per il contratto di secondo livello con l'astensione dal lavoro per un'ora a inizio e fine turno e i no green pass hanno attuato un presidio. I lavoratori hanno presentato una formale diffida all'azienda affinché non applichi la normativa sul certificato verde. Nessun problema è segnalato al momento per il controllo del Green pass agli autisti diretti ai terminal.