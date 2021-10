Green pass: presidente Porto Genova, attenti a lunedì e martedì

(ANSA) - GENOVA, 15 OTT - "Noi abbiamo tre grandi varchi per entrare nel porto di Genova, al momento uno di questi tre risulta con dei blocchi, con circa 60-100 lavoratori che stanno effettivamente ostacolando l'entrata. Le due giornate da tenere molto attenzionate però saranno quelle di lunedì e martedì prossimo". Lo ha detto il presidente del Porto di Genova Paolo Emilio Signorini intervenendo a 'Che giorno è' su Rai Radio1.

"Noi qui abbiamo due tipi di problemi: il primo è il chiarire la questione dei tamponi gratuiti per gli eventuali lavoratori non vaccinati - ha spiegato Signorini -. Il secondo, che vale soprattutto per Genova, è che noi abbiamo oltre 5.000 mezzi pesanti al giorno che arrivano ai varchi. Anche solo un 10% di quei 5mila, con autisti non vaccinati, creerebbe grandissimi problemi". "Oggi non ci sono molti autotrasportatori che stanno arrivando, vedremo se lunedì e martedì la macchina che abbiamo attrezzato è in grado di funzionare o se avremo difficoltà", ha quindi spiegato il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.

"Complessivamente nel porto di Genova ci sono 30mila persone, noi stimiamo che circa il 20% sia sprovvisto di vaccini. Quindi su 30mila persone - ha anche spiegato Signorini - possiamo immaginare di arrivare fino a 5-6mila persone, un numero molto significativo".

Se le assenze fossero queste a livello economico le conseguenze "sarebbero devastanti per l'economia italiana, ricordiamoci che siamo in piena ripresa". "Credo che in poco tempo si chiarirà.

Oggi mi pare di poter dire che la protesta sia abbastanza fiacca - ha comunque previsto il presidente dell'Autorità portuale circa la durata della protesta - ma attenderei lunedì e martedì per avere una visione consolidata". (ANSA).