Green pass: Genova, lavoro regolare alla Compagnia dei portuali

(ANSA) - GENOVA, 15 OTT - Lavoro regolare per la Culmv, la Compagnia unica dei portuali genovesi. C'è una quota di lavoratori no green pass anche al loro interno che partecipa ai presidi in corso ai varchi del porto insieme ai dipendenti dei terminal, ma il lavoro non si è bloccato e non ci sono state particolari tensioni. Le chiamate sono state effettuate regolarmente e secondo quanto risulta all'ANSA i soci della Culmv per la maggior parte lavorano, anche se stamattina ci sono stati casi di lavoratori che si sono presentati in un terminal senza green pass e sono stati rimandati a casa. La postazione allestita nei locali di Music for peace, dove i portuali possono effettuare tamponi a prezzi calmierati, ha aperto questa mattina alle 6 e mezza.

Intanto fonti sindacali fanno sapere che nonostante le proteste il porto non ha subito grossi disagi. Al terminal Psa di Prà, il più grande, sono stati 7, su circa 200, che non si sono presentati al lavoro. (ANSA).