Covid: tornano a crescere i positivi, 20 contagiati a Savona

(ANSA) - GENOVA, 07 OTT - Torna a crescere il numero dei positivi al covid in Liguria: sono 2146, 11 in più rispetto a ieri. I nuovi casi contagiati sono 69 a fronte di 3429 tamponi molecolari e 3697 testa rapidi. I nuovi positivi sono stati trovati 20 nel Savonese, 18 nell'area di Genova, 15 nell'Imperiese, 10 nel Tigullio e 6 nello Spezzino. Il tasso di positività è dello 0,96%, ieri era 0,94%, e a livello nazionale è 1%. Gli ospedalizzati sono 55, uno in meno rispetto a ieri, ma i malati ricoverati nelle terapie intensive sono passati da 4 a 6. Dei 55 ospedalizzati due sono in età pediatrica, ce ne era uno solo. Non ci sono stati decessi. I guariti sono 58. In isolamento domiciliare ci sono 906 persone, 3 in meno rispetto a ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 1435, erano 1396.

Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4483 vaccini. Da inizio della campagna per la terza dose sono state vaccinate 4522 persone (ANSA).