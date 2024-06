Picchia l'anziana madre fino a mandarla in ospedale, arrestato

La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal gip di Genova, su richiesta della Procura, nei confronti di un uomo di 62 anni del ponente genovese. Gli investigatori del Commissariato di Sestri Ponente hanno eseguito l'ordinanza a seguito degli interventi effettuati dalle volanti, chiamate sul posto dai vicini allarmati dalle urla e dai colpi provenienti dall'appartamento in cui l'uomo risiede con la madre e soprattutto grazie alle testimonianze e dagli elementi raccolti dai poliziotti del Commissariato Sestri.

In particolare gli investigatori hanno appurato che l'uomo maltrattava ed insultava costantemente la madre. Diverse volte la donna era stata ricoverata in ospedale, ma non aveva mai rivelato che i traumi riscontrati le erano stati causati dal figlio durante le sue quotidiane sfuriate. Nell'ultimo episodio, l'ennesimo, la donna è stata ricoverata per una frattura alle vertebre lombari e l'uomo in psichiatria, dove però è rimasto solo pochi giorni. Appena dimesso, si è recato immediatamente presso la struttura di riabilitazione pretendendo di vedere la madre e costringendo i sanitari a chiamare la Polizia per farlo allontanare.



