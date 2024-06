Orlando, Regione Liguria versa in una situazione patologica

"Non ho letto la lettera di Toti, ma il fatto che sia costretto a mandare una lettera per interloquire e confrontarsi con il Consiglio regionale segnala di per sé la situazione patologica in cui si trova la Regione Liguria". Così il deputato del Partito Democratico, ex ministro della Giustizia e del Lavoro, Andrea Orlando a margine di un convegno a Genova sull'antimafia organizzato dal sindacato Siap commenta la lettera al Consiglio regionale, che il presidente della Regione sospeso Giovanni Toti, agli arresti domiciliari dal 7 maggio scorso, ha consegnato all'assessore Giacomo Giampedrone durante un incontro autorizzato dalla procura di Genova.



