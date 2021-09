Trasporti: 'I mugugni utili' salgono sui mezzi Amt

(ANSA) - GENOVA, 07 SET - Maurizio Lastrico, con i suoi "mugugni socialmente utili" diventa il testimonial della nuova campagna comportamentale di AMT studiata dal comico e dall'Istituto Ligure per il Consumo. I temi sono: utilizzare il mezzo pubblico con titolo di viaggio; lasciare il posto a sedere a chi è in difficoltà; non disturbare gli altri parlando ad alta voce al cellulare; entrare e uscire dalla porta giusta. I messaggi sono in dialetto genovese, sia per le affissioni sui mezzi che per gli spot video pubblicati sul canale Youtube di AMT. Con Lastrico il tipico "mugugno genovese" assume una valenza positiva e diventa uno strumento ricco di umorismo per sensibilizzare tutti ad un uso corretto del trasporto pubblico La campagna comportamentale sarà multi canale. Salendo a bordo, sarà possibile vedere i "mugugni socialmente utili" semplicemente inquadrando con il proprio smartphone il QRcode presente sulle affissioni pubblicitarie in bus, metro e impianti verticali o collegandosi ai link dei siti di riferimento.

"Con questa campagna vogliamo provare a comunicare in un modo diverso, con l'ironia tipica dei genovesi e con messaggi che si "facciano" ascoltare" per una civile convivenza sui mezzi" dice Marco Beltrami, presidente di AMT.

"Una soddisfacente esperienza di viaggio sui mezzi del trasporto pubblico passa non solo dalla puntualità del servizio e dalla pulizia delle vetture - dichiara Matteo Campora, assessore alla mobilità integrata e trasporti del Comune di Genova - ma anche dal rispetto di alcune fondamentali regole di convivenza.

"La tutela dei consumatori, viaggiatori in questo caso, passa anche attraverso una cittadinanza responsabile che rispetti delle norme di buon senso e di educazione che consentono a tutti di vivere e viaggiare meglio" dichiara l'assessore regionale alla tutela dei consumatori Simona Ferro (ANSA).