Paralimpiadi: ligure Bocciardo vince oro nei 200 stile libero

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Secondo oro dell'Italia alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Lo ha vinto il ligure Francesco Bocciardo nei 200 stile libero di nuoto (categoria S5). Alla prima giornata, il bilancio azzurro conta al momento già quattro medaglie: due ori, un argento e un bronzo, tutti dal nuoto.

"E' stata una gara molto sofferta anche perché era la gara più importante, c'erano molte aspettative, non pensavo di potercela fare", ha raccontato l'atleta genovese. "Dai 55 metri ho invece capito che potevo farcela, da lì ho continuato, avevo le braccia doloranti però mi sono ricordato di tutte le persone che hanno creduto in me e che mi hanno sempre sostenuto. Il primo ringraziamento va al mio allenatore e a tutto lo staff della nazionale" ha spiegato. In carriera Bocciardo aveva già vinto una medaglia d'oro a Rio de Janeiro nei 400 stile libero.