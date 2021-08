Cantieri autostrade: da domani chiude tratto A10 a Genova

Da domani scatta la chiusura di un tratto della autostrada A10 compreso tra Genova Aeroporto e Genova Prà in direzione Savona per consentire lavori di manutenzione nelle gallerie. Lo ricorda oggi Aspi in una nota spiegando che è stato programmato lo scambio di carreggiata permanente e il traffico procederà perciò nei due sensi su una unica corsia. La chiusura scatta alle 4 di domani mattina, lunedì, e durerà fino alle ore 22 di mercoledì 25 agosto.

Aspi spiega che il casello di Genova Pegli sarà chiuso in uscita da Genova e in entrata verso Savona e quello di Genova Pra' in uscita da Genova. Dal 26 agosto i lavori proseguiranno in chiusura notturna del tratto 5 notti su 7 con la stessa modalità degli scorsi giorni.

Intanto, il Comune di Genova ha disposto per il periodo dei lavori il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sulla viabilità comunale Genova Ovest/via Cantore e Vesima in entrambi i sensi di marcia.

In previsione di gravi ingorghi e lunghe code, anche a causa della elevata operatività del porto traghetti in questa fase della stagione, la Protezione civile regionale sarà in campo con la sala operativa aperta in assetto da allerta rossa, con i volontari dislocati sul territorio e la colonna mobile allertata per intervenire in caso di necessità in autostrada e sulle arterie stradali secondarie. Aspi ha previsto inoltre oltre 100 uomini per turno di lavoro, presidi medici e meccanici lungo il tratto interessato, e campagna informativa a tappeto.