Cantieri autostrade: Traportounito,tir faranno 122 km in più

(ANSA) - GENOVA, 16 AGO - "Sabato sera l'ordinanza del Comune ha cambiato le scelte e tutti i mezzi pesanti devono fare il giro da Novi: significa un allungamento di 122 chilometri per operare fra i due bacini portuali di Sampierdarena e Pra', oltre alle code. E' un nuovo attacco all'operatività del porto di Genova". Il coordinatore ligure di Trasportounito, Giuseppe Tagnochetti, denuncia che con i provvedimenti di chiusura decisi per far fronte ai lavori nel cantiere della A10 fra tra Genova Aeroporto e Genova Pra' a partire da oggi, per i tir la situazione è "insostenibile". "Tutti i tir che da Sampierdarena devono spostarsi su Pra' (il Comune ha stimato che siano 500 al giorno, ma io penso che in questo periodo siano un po' meno) devono percorrere 122 km, che come minimo significa 50 euro di costo in più a tratta" ribadisce Tagnochetti che solleva anche una questione di metodo. "Fino a venerdì i veicoli diretti al porto dovevano poter uscire dall'autostrada sull'Aurelia e dirigersi verso Voltri. Erano invitati a fare la bretella alta tutti quelli diretti a Ventimiglia - dice - . Sabato con scelte assunte all'ultimo minuto, che non sono state comunicate agli autotrasportatori (ancora ieri a mezzogiorno non avevo il testo dell'ordinanza) è cambiato tutto con regole che penalizzano ulteriormente. I sacrifici siamo pronti a farli, l'obiettivo è la sicurezza delle infrastrutture, ma se cambiano all'ultimo minuto le regole e di nuovo sacrificano la nostra economia, allora l'operatività diventa insostenibile. Non è solo inaccettabile, il punto è che non ci sono le condizioni per lavorare". (ANSA).