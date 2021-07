Vaccini: al via tre nuove 'open night' in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 20 LUG - Da domani sera fino a venerdì, quindi dal 21 al 23 luglio sera, sarà possibile vaccinarsi con la prima o seconda dose di Pfizer e Moderna ad accesso libero nei cinque principali hub della Liguria a Genova, Imperia, Savona, Chiavari e alla Spezia. Lo comunica la Regione in una nota.

L'open night di giovedì si svolgerà in collaborazione con l'emittente Telenord con il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospiti in studio alle ore 21. Seguiranno gli interventi degli esperti della task force Covid tra cui il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi, il coordinatore del Diar di Malattie Infettive e direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino Matteo Bassetti e il commissario per l'innovazione digitale di Regione Liguria Enrico Castanini, direttore generale di Liguria Digitale, del direttore dell'Unità Operativa Complessa di Igiene del Policlinico San Martino Giancarlo Icardi, dei direttori generali degli hub Policlinico San Martino Salvatore Giuffrida, il direttore di Asl 3 Luigi Carlo Bottaro (collegamenti live dagli altri hub con i vertici aziendali) oltre ai rappresentanti dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e farmacisti, con gli interventi di rappresentanti del mondo della musica, dello spettacolo e dello sport. (ANSA).