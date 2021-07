Premio Impresa - Cultura menzione speciale a Ducale per '5 minuti con Monet'

(ANSA) - GENOVA, 03 LUG - E' stata una mostra sui generis che fece, durante l'estate subito dopo il lockdown, scalpore.

Senz'altro è stata, oltre che una nuova forma d'amore per l'arte, anche un esempio di resilienza. Per questo Palazzo Ducale di Genova ha ottenuto la menzione sapeciale 'Resilienza 2020/Covid-19', all'interno del premio Cultura+Impresa 2020-2021, per la mostra '5 minuti con Monet. A tu per tu con le Ninfee' organizzata da Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e Arthemisia nell'estate 2020. E' stata un'esperienza estetica immersiva ed emozionante che ha trasformato il distanziamento sociale in una opportunità unica: restare da solo per cinque minuti con una delle opere più straordinarie di Monet, le Ninfee. "Una gran soddisfazione - ha detto Luca Bizzarri, presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura Genova -, una menzione speciale che dimostra come in un periodo difficilissimo per gli istituti culturali, Palazzo Ducale abbia saputo trovare il giusto passo e il giusto linguaggio per portare avanti il proprio ruolo".

La menzione è, secondo l'assessore regionale Ilaria Cavo "il riconoscimento di uno sforzo non solo organizzativo, ma anche ideativo, che a livello culturale e' quello che piu' incide". Al Palazzo Ducale e agli organizzatori della mostra '5 minuti con Monet' vanno le mie congratulazioni per un premio che è al tempo stesso testimonianza di qualità e stimolo ad investire in progetti come questo" "Da oggi si riparte - ha detto Iole Siena, presidente e amministratore unico di Arthemisia - e si guarda a un nuovo futuro. Presto torneremo negli spazi di Palazzo Ducale con una grande mostra su Escher" (ANSA).