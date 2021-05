Segnano Zappacosta e Scamacca, il Bologna è ko, Genoa salvo

(ANSA) - BOLOGNA, 12 MAG - Il Genoa festeggia la salvezza aritmetica, passando al Dall'Ara con le reti di Zappacosta e Scamacca e grazie alla sconfitta del Benevento a Bergamo.

Salvezza anche per il Bologna, che però ha poco da esultare, in virtù di un finale di stagione in netto calo. Il Genoa si presenta a Bologna a caccia della vittoria che vale la permanenza in A, la squadra di Mihajlovic cerca il successo casalingo che manca dalla gara con lo Spezia per scacciare lo spettro di un finale in calando, suggerito dal bilancio di 3 ko, altrettanti pareggi e una sola vittoria nelle ultime sette giornate. E' in frenata anche il Genoa (4 sconfitte, 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 7), chiamato all'ultimo sforzo: per questo Ballardini schiera Pandev alle spalle di Scamacca e Shomurodov in 4-3-1-2 a trazione anteriore. Pure Mihajlovic fa sul serio, schierando tutti i titolari a eccezione di Ravaglia tra i pali (al posto di Skorupski), osservato speciale per la prossima stagione e rimandando all'ultimo minuto della gara l'esordio dei giovani Amey (classe 2005) e Urbanski (2004) e la prima occasione del match è dei padroni di casa, che colpiscono il palo con Tomiyasu. Ma è il Genoa a passare (13'), quando Zappacosta raccoglie il pallone sulla trequarti sinistra, sfida Tomiyasu, che devia la sua conclusione a giro, che termina la corsa sotto l'incrocio del secondo palo. Da Bergamo arriva la notizia del vantaggio atalantino e poco dopo Zappacosta ha l'occasione del bis, che chiuderebbe la partita e significherebbe salvezza, ma Ravaglia è pronto, poi cresce il pressing del Bologna che colleziona corner e azioni da gol.

Perin dice no a un colpo di testa ravvicinato di Orsolini, poi si accende Soriano, che tra il 23' e il 26' manda davanti a Perin Orsolini, Palacio e Barrow: nella prima occasione il numero 7 arriva al tiro sbilanciato dopo un contatto con Zappacosta e trova Perin, Palacio e Barrow invece non trovano la porta. La regola del gol sbagliato gol subito rischia di ripetersi: Soumaoro scivola, Scamacca va a tu per tu con Ravaglia alla mezzora, ma il suo scavino termina a lato. mentre in chiusura di primo tempo è provvidenziale una chiusura di Behrami su Palacio. Nella ripresa calano i ritmi e sul primo corner genoano arriva il fallo di mano di Danilo, che regala il rigore: Scamacca non sbaglia ed è 2-0. Il Bologna è tutto in un tentativo di Soriano dal limite e Mihajlovic cambia, inserendo Vignato e Skov Olsen. A Bergamo l'Atalanta raddoppia, il Genoa si chiude e gestisce, blindando i suoi 39 punti e la salvezza aritmetica. La stessa che raggiunge un Bologna che però mostra di aver iniziato a staccare la spina. Gioisce solo Amey, il più giovane esordiente in serie A di sempre, con i suoi 15 anni: 16 da compiere ad agosto. (ANSA).