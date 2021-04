Starz-Liongate gira a Genova serie Caterina de' Medici

(ANSA) - GENOVA, 28 APR - Sono iniziate a Genova in grande segretezza le riprese di 'Serpent Queen', serie prodotta da Starz- Lionsgate Company basata sulla figura di Caterina de' Medici, dello scrittore e produttore esecutivo Justin Haythe (Revolutionary Road, Red Sparrow, The Lone Ranger). Le riprese della serie hanno il supporto di Genova Liguria Film Commission, Comune di Genova e Regione Liguria. Basato sul libro 'Catherine de Medici: Renaissance Queen of France' di Leonie Frieda, la serie di otto episodi è prodotta per Starz da Lionsgate Television e 3 Arts Entertainment. Per interpretare la controversa figura di Caterina de' Medici è stata scelta la pluripremiata attrice britannica Samantha Morton.

La serie sarà anche prodotta da Francis Lawrence (The Hunger Games: Catching Fire, The Hunger Games: Mockingjay, The Hunger Games: Mockingjay Part 2) ed Erwin Stoff (The Matrix, 13 Hours, Edge of Tomorrow). Stacie Passon dirigerà più episodi, incluso il primo. (ANSA).