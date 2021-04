Ponte Genova: Castellucci, Gilberto Benetton mi chiese di rimanere

(ANSA) - GENOVA, 19 APR - L' ex amministratore delegato di Aspi Giovanni Castellucci dopo il crollo del ponte Morandi rimase alla guida della società perché, secondo quanto sostiene in una telefonata intercettata, gli chiese di rimanere Gilberto Benetton. E' quanto emerge dalle intercettazioni depositate dagli investigatori nell'ambito dell'udienza stralcio dell'inchiesta sul collasso dell'infrastruttura (14 agosto 2018, 43 morti).

Al telefono, il 20 gennaio 2020 parlano Castellucci e Gianluca Comin, della Comin & Partners, società di consulenza della comunicazione. I due commentano la nomina di Carlo Bertazzo alla guida di Atlantia e in particolare il discorso che il nuovo dirigente ha fatto il giorno del suo insediamento.

Comin dice " beh in sostan... in sostanza dice che... la...

c'è stato un pensiero unico... indotto da un amministratore che... che convinceva in maniera... eh... importante tutto il Consiglio... e poi... accusa anche Spea di... di... ovviamente di non fare il suo lavoro... e il Ministero di non controllare... è pazzo...". E Castellucci replica: "e poi io dovevo dare le dimissioni secondo lui... ". E Comin: " dovevi esser cacciato subito... cioè... doveva essere allontanato dopo la caduta del ponte...". A quel punto Castellucci controbatte: "eh... peraltro è stato Gilberto quello che mi ha chiesto di rimanere... come tu sai... è evidente no? Insomma è come volevano gli investitori... ". Infine sempre l'ex ad: "tutto quello che ho fatto, l'ho fatto con il Consiglio d'Amministrazione... cioè lui sta riscrivendo la storia ma...

perché secondo me sono alla disperazione eh...".

Intanto in procura è stato sentito per diverse ore l'ex amministratore delegato di Aspi, dal 1994 al 2000, Pierluigi Ceseri. L'ingegnere ha chiesto tramite il suo legale Gabriele Zanobini di essere sentito dal pubblico ministero Massimo Terrile. (ANSA).