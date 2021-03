Due gelaterie si confermano nella guida del Gambero Rosso

(ANS La Liguria conferma anche quest'anno due gelaterie nella Guida del Gambero Rosso. A conquistare il massimo punteggio di tre coni sono ancora la gelateria Profumo a Genova e la Cremeria Spinola di Chiavari. Il titolare del locale nel levante ligure festeggia: "E' un riconoscimento importante - spiega Matteo Spinola, 45 anni - che certifica la qualità del nostro prodotto e questo ci riempie d'orgoglio. Siamo nella Guida da quando è nata nel 2017". La sua attività è nata nel 2011 quando si è trasferito a Chiavari dopo essere nato a Bologna e vissuto a Milano dove lavorava nella pubblicità. "Come festeggerò questo risultato? Ho preparato un gelato che ho chiamato Tipo Sacher per far sentire i sapori della celebre torta con una crema al cioccolato fondente dal gusto aromatico e morbido, arricchita con una composta alle albicocche semicandite e scagliette di cioccolato fondente. In gelateria ha avuto un grande successo, adesso tra qualche giorno lo metterò al banco per farlo assaggiare ai nostri clienti. Lo avrei portato al Sigep l'evento in cui solitamente viene presentata la Guida" (ANSA).