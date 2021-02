Dego suona il 'Cannone', con lui un colpo di fulmine

(ANSA) - GENOVA, 26 FEB - "Il 'Cannone' non è solo uno strumento unico perché è appartenuto a Niccolò Paganini. È anche uno dei violini più straordinari che siano mai stati costruiti".

Lo ha detto Francesca Dego una tra i giovani violinisti più richiesti sulla scena musicale internazionale, che questa mattina a Palazzo Tursi ha presentato in prima mondiale il suo ultimo CD inciso per la Chandos con il Guarneri del Gesù, il mitico 'Cannone' che Paganini suonò tutta la vita e che legò poi alla sua città.

L'incontro, organizzato dagli Amici di Paganini di Genova in collaborazione con il Comune (era presente l'assessore alla cultura Barbara Grosso), è stato trasmesso in streaming con una platea nazionale e internazionale.

Un cd dedicato a Paganini ma, come ha spiegato Francesca Dego, non con la sua musica "proprio per scoprire il suono del Cannone in un repertorio successivo al suo proprietario. Un viaggio nella musica di Paganini vista da altri compositori per capirne la grandezza e l'importanza nella letteratura violinistica". E così le pagine paganiniane 'La campanella' e il 'Cantabile' sono proposte nelle revisioni di Kreisler e di Boccadoro. Ci sono poi 'Un mot a Paganini', che Rossini dedicò al grande violinista genovese, un brano di Kreisler, i 'Tre Capricci' rivisitati da Szymanovsky, "The red violin Caprices' di John Corigliano e 'A Paganini' di Schnittke. "Mio padre - ha raccontato la Dego - suonava il violino da dilettante e aveva una vera passione per Paganini. Io sono cresciuta nel culto di Paganini: a 12 anni sono venuta a Genova e mio padre mi ha portato a vedere il Cannone. Lì è nato l'idillio". La presentazione del cd si inserisce in un rapporto di collaborazione che gli Amici di Paganini vogliono realizzare con Francesca Dego che, nell'ottobre prossimo, terrà una masterclass nell'ambito del Paganini Genova Festival. Ottobre sarà interamente consacrato a Paganini: il Festival farà da cornice al 56^ Premio Paganini mentre il 25 e il 26 verrà organizzato un Convegno Internazionale e il 27, compleanno di Paganini, il Cannone tornerà nelle mani di Kevin Zhu, l'ultimo vincitore del Premio. (ANSA).