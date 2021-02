Ballardini: Abbiamo costruito tre palle gol

Ballardini viaggia alla media di due punti a partita, contro il Toro è arrivato il sesto risultato utile consecutivo: "Abbiamo costruito tre palle gol nitide, poi siamo stati bravi a soffrire perché i granata sono una squadra forte - il commento post-partita del tecnico rossoblù - e alla fine è stata una partita molto equilibrata. Ambizioni? Pensiamo solo alla prossima gara, vogliamo giocare bene sabato prossimo". E su Rovella, il centrocampista classe 2001 già acquistato dalla Juventus per il prossimo anno: "Ha messo qualità e quantità, è un ragazzo straordinario con tanti margini di miglioramento. E' un bene per me che lo posso allenare ora e sarà un bene per chi lo allenerà in futuro". (ANSA).