Seegene crea un polo di ricerca nella ex sede Esaote a Genova

(ANSA) - GENOVA, 23 DIC - L'azienda Arrow Diagnostics, filiale italiana della multinazionale coreana Seegene, che lavora da anni nel campo della biologia molecolare, ha acquistato l'ex sede di Esaote a Genova Sestri Ponente per insediarvi un polo di ricerca e sviluppo a inizio 2022. Lo annuncia l'amministratore delegato di Arrow Diagnostics Gian Luigi Mascarino. Nell'edificio attualmente abbandonato sarà trasferita anche la sede di Arrow Diagnostics presente a Genova Campi. "Prevediamo di ristrutturare l'immobile nell'arco di un anno - spiega Mascarino - c'è un progetto molto importante da parte di Seegene di centralizzare a Genova parte della ricerca e sviluppo che attualmente viene effettuata tutta a Seul". "Solo negli ultimi mesi Arrow ha assunto 27 lavoratori, c'è un programma di crescita della ricerca, a Genova ci sarà finalmente un polo tecnologico non solo un'azienda commerciale", commenta.

L'edificio ex Esaote abbandonato da tempi a Sestri Ponente in via Siffredi è stato acquistato da Coop. (ANSA).