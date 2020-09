Chiuso per Covid un ristorante specializzato in sushi nella centrale via XX Settembre a Genova. Lo ha rivelato il presidente della Regione Giovanni Toti. "C'è stata una positività sintomatica di uno dei dipendenti. Il ristorante resta chiuso per la sanificazione". Il lavoratore era tornato da un periodo di vacanza trascorso in una località ligure. I dipendenti sono stati sottoposti a tampone ed è stato avviato il tracciamento dei clienti, tutti registrati.