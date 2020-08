Genoa rivoluzione, arrivano Italiano e Faggiano

(ANSA) - GENOVA, 04 AGO - Come anticipato da Enrico Preziosi in casa Genoa si prepara un'altra rivoluzione. Il presidente è pronto a delegare in particolare per quanto riguarda l'area tecnica. La figura scelta sarebbe quella di Daniele Faggiano, attuale direttore sportivo del Parma, che avrebbe tutte le carte in regola per ricoprire il ruolo anche nel Grifone.

Verso l'addio l'attuale ds Francesco Marroccu arrivato a fine 2019 per sostituire Stefano Capozucca. L'eventuale arrivo di Faggiano dovrebbe portare anche al cambio in panchina: potrebbe infatti arrivare Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, in prima fila nella lista dei possibili sostituti di Davide Nicola che, nonostante la conquista della salvezza, non verrebbe riconfermato. (ANSA).