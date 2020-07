Saldi: al via l'1 agosto, i primi in era Covid

Sabato 1 agosto prendono il via in Liguria i saldi estivi 2020, posticipati di circa un mese rispetto agli ultimi anni per consentire ai megozi di riprendere a pieno regime la loro attività dopo il lockdown.

"Paradossalmente c'è voluto un evento di portata epocale come la pandemia affinché i saldi trovassero una collocazione se non ideale quantomeno più consona a quella che è la loro stessa ragione di essere - ha detto il presidente Fismo-Confesercenti Genova Francesca Recine - Confidiamo che tale data possa essere confermata anche in futuro e che anche i prossimi saldi invernali vengano rinviati di qualche settimana". Nel primo weekend di saldi il Comune di Genova concederà la gratuità dei parcheggi nelle zone Blu e nelle Isole Azzurre, seguito da Apcoa per quanto riguarda il park di piazza della Vittoria (salvo il tratto delimitato da sbarre). Via anche alla campagna #COMPRIAMOaGENOVA promossa da Shop in the City di cui Confesercenti è partner istituzionale. (ANSA).