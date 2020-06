M5S, ok a Massardo 'E' tempo di scegliere'

"Se davvero vogliamo cambiare passo dobbiamo convergere su un candidato presidente che sia espressione della società civile, che possa rappresentare i cittadini liguri che non si rassegnano, prima ancora che le forze politiche che lo sostengono. Dopo i confronti avvenuti con le forze di centrosinistra, riteniamo che il professor Aristide Massardo possa essere la scelta migliore". Lo afferma il M5s a proposito della scelta del candidato giallorosso alla presidenza della Regione Liguria, invitando il Pd a rompere gli indugi. "Non si comprende dunque per quale ragione vi siano ancora titubanze e resistenze. È tempo di compiere una scelta e di abbandonare i particolarismi. Uniamo le forze per una Liguria migliore!", afferma il M5s.

Per Massardo si era espressa anche la deputata di Italia viva Raffaella Paita.