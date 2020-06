Disoccupato e incensurato, rapinatore per regalo a fidanzata

(ANSA) - LA SPEZIA, 06 GIU - Incensurato e disoccupato si trasforma in rapinatore per avere i soldi, negati dalla madre, per fare un regalo alla ragazza nel giorno dell'anniversario di fidanzamento. Accade alla Spezia e l'autore è un ragazzo dominicato di 22 anni, che è stato identificato e denunciato per rapina aggravata dagli agenti della Squadra mobile. La rapina era avvenuta il 31 maggio in un minimarket nel quartiere Chiappa. Il giovane era entrato in azione con mascherina batterica, occhiali scuri, foulard rosso, cappellino da baseball e coltello con lama di 30 centimetri. Il giovane aveva puntato il coltello al petto del gestore, un uomo del Bangladesh, ferendolo lievemente, poi aveva aperto il registratore di cassa prendendo 50 euro ed era fuggito. Determinanti per le indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza e alcune testimonianza.. E proprio le immagini della fuga hanno permesso di identificarlo perché nelle ore precedenti alla rapina era stato identificato insieme ad altri cittadini stranieri, durante un controllo ai giardini di via Mazzini. Gli agenti sono andati nella casa del ragazzo e qui hanno trovato il coltello e il foulard rosso. Davanti all'evidenza ha confessato ed ha spiegato il perché della sua azione. (ANSA).