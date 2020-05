Lascia 37 euro di mancia al barbiere per solidarietà

" Taglio e barba... sono 13 euro" e il cliente, porgendo una banconorìta da 50 euro risponde "tenete il resto, per solidarietà con voi che non lavorate da due mesi".

E' successo a Riva Trigoso (Genova), nella barberia Viva's.

"Tenete il resto - ha ripetuto il cliente -, non è una mancia ma semplicemente solidarietà verso di voi che siete rimasti chiusi senza lavoro per due mesi mentre io ho continuato a ricevere lo stipendio". Stupore e qualche lacrima di commozione da parte di Giorgia e Alessandro, gestori del negozio ''Siamo rimasti senza parole per il gesto che gratifica più dei 600 euro del Governo" . Il generoso sestrese è dipendente della Telecom.