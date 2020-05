Calcio: Genoa domani non si allena, attende protocollo

(ANSA) - GENOVA, 03 MAG - Nessuna ripresa degli allenamenti, almeno per ora, in casa Genoa. Domani il centro sportivo Signorini sarà chiuso. La società rossoblù infatti, come per altri club,prima di riprendere gli allenamenti, anche singolarmente, attende la definizione del protocollo sanitario ufficiale.

Il club di Enrico Preziosi è comunque pronto a ripartire in qualunque momento avendo già eseguito tutte le sanificazioni necessarie all'interno del centro sportivo Signorini. Gli stessi giocatori a disposizione del tecnico Nicola sono tutti presenti a Genova da metà aprile.

Rimane invariata la posizione della società,che è quella di portare a termine la stagione, in merito all'eventuale ripresa del campionato come aveva già spiegato il presidente Preziosi subito dopo lo stop del campionato. (ANSA).