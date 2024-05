Bucci, 'Genova si candida a capitale del nucleare verde'

Il nucleare di nuova generazione come opportunità per Genova, che il sindaco Marco Bucci candida a capitale nazionale del "nucleare verde". Un argomento delicato al centro di un convegno organizzato dal gruppo 'Vince Genova' al quale hanno partecipato lo stesso sindaco Bucci, il deputy manager di Ansaldo Energia Marco Grillo, il docente di impianti nucleari dell'Università di Genova Guglielmo Lomonaco, il presidente di Confindustria Genova Umberto Risso, il segretario regionale della Fim Cisl Christian Venzano.

"Noi non facciamo altro che far sì che Genova ritorni ad essere campione d'eccellenza come era anni fa quando c'era la Nira (Nucleare italiana reattori avanzati, ndr) - dichiara il sindaco Marco Bucci-. La Nira era la guida di tutto il nucleare in Italia. Oggi con le nuove tecnologie, con il nucleare verde e così via si può veramente tornare ad avere questa possibilità e noi vogliamo che questo succeda a Genova".

Genova che rimane punto d'eccellenza nel settore attraverso Ansaldo. "Ansaldo Energia ha mantenuto in vita Ansaldo Nucleare sin da dopo il referendum. L'azienda ha sempre lavorato, sempre resistito, grazie ai mercati esteri. È uno dei tre capisaldi del suo piano industriale, oltre al gas tradizionale, alla produzione di nuove macchine e alle energie rinnovabili, c'è anche il nucleare - sottolinea Grillo -. L'azienda ha mantenuto le competenze e sta acquisendo importanti contratti all'estero.

Se in Italia si decidesse di andare avanti sul nucleare noi siamo pronti".

"Il dibattito pubblico economico cittadino è spesso occupato dal turismo e dal porto - commenta il capogruppo di Vince Genova Paolo Gozzi -. Sono due settori molto importanti dell'economia cittadina ma non bisogna dimenticarsi l'industria senza la quale anche gli altri due rischiano di essere vanificati".

Un tema sentito anche dai sindacati come ha spiegato il segretario ligure della Fim Cisl Christian Venzano. "Ansaldo Nucleare contava 2.000 addetti, oggi poco più di 100. Siamo di fronte a delle transizioni importanti, una è quella energetica e rispetto a ciò diciamo che tutte le energie pulite sono opportunità importanti da affrontare, perché parliamo di costi che incidono in maniera pesante nell'industria italiana e si ripercuotono sull'occupazione e in termini di costi per le famiglie".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA