Sanificato hotel Bel Sit Alassio, da qui partiti i contagi covid

Sanificazione completata per gli hotel Bel Sit e Al Mare di Alassio, le strutture in cui furono registrati a fine febbraio i primi casi di Coronavirus in Liguria. Le due strutture hanno visto nelle scorse ore l'intervento di una ditta specializzata di Albenga che si è occupata di sanificare e bonificare tutti gli ambienti: reception, camere, sale da pranzo e spazi comuni.

L'hotel Bel Sit fu al centro suo malgrado del primo focolaio di Covid-19 registrato in Liguria, a causa di alcuni pazienti lombardi risultati positivi. Era toccato ad una donna di 80 anni di Castiglione d'Adda portare il contagio: è stata curata ed è guarita. Per gli ospiti del Bel Sit e dell'adiacente hotel Al Mare (con cui condivide alcuni servizi) era scattato un piano d'emergenza: dopo alcuni giorni di quarantena gli ospiti (circa 140) erano stati riportati nei Comuni in cui avevano domicilio, mentre il personale aveva dovuto trascorrere l'intera quarantena nella struttura.