'Stai sulla Salaria?',in liceo Roma protesta contro offese prof

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Romperemo il dress code, e andremo al con gonna e short per protestare contro la prof che ha offeso la nostra compagna". Al liceo Righi di Roma esplode la protesta contro le parole di una prof che commentando una maglietta troppo corta di una studentessa le ha detto "Stai sulla Salaria?", facendo riferimento ad una strada dove è diffuso il fenomeno della prostituzione. La vicenda è anticipata oggi da Repubblica. "È una mia cara amica abbiamo entrambi 16 anni.

L'abbiamo costretta a parlare con la preside. Di media queste cose le scivolano addosso ma questa volta era arrabbiatissima", dice uno studente. "Stava solo facendo un Tik tok (video brevi e personalizzati utilizzati e messi su una piattaforma social gratuita ndr), durante un'ora di buco- precisa lo studente -le si è solo scoperta un po' la pancia. Sei una docente, in più donna, sai che certe cose fanno male - ribadisce il ragazzo - .

Domani tutti noi alunni ci vestiremo in modo da rompere il dress code della scuola. Chi in pantaloncini chi in gonna", ha annunciato . "Da noi il dress code è definito ancora come nell'800: come abbigliamento consono". (ANSA).