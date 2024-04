Rissa e sparatoria a Sezze, carabinieri cercano un 35enne

È di origini albanese e ha 35 anni l'uomo che nella notte fra sabato e domenica notte ha esploso un colpo di pistola in un bar nella zona Ferro di Cavallo, nel centro di Sezze, colpendo accidentalmente una ragazza di 20 anni originaria di Roma e che si trovava nel comune in provincia di Latina dal suo fidanzato.

L'episodio si è verificato alcuni minuti dopo una rissa fra bande rivali di albanesi e romeni, durante la quale i due gruppi si sono anche lanciati diversi oggetti, prima di far perdere le proprie tracce. Pochi istanti dopo, tuttavia, uno di loro si è recato nel bar per cercare uno degli uomini coinvolti nella colluttazione precedente, esplodendo il colpo di pistola che, rimbalzando a terra, ha ferito la ventenne, colpendola tra il piede e la caviglia. La ragazza è stata operata ieri all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina ed è fuori pericolo. Il 35enne ha alcuni precedenti e proprio nella giornata di oggi, secondo quanto si è appreso, gli sarebbe stato notificato un provvedimento per lesioni.

Come se non bastasse, dopo aver colpito per sbaglio la giovane, l'uomo si è spostato in una piazza poco distante, dove avrebbe puntato l'arma anche contro la tempia di uno di quelli coinvolti nella precedente rissa, senza però premere il grilletto. I carabinieri della Compagnia di Latina, identificato il presunto responsabile, sono adesso sulle tracce dell'uomo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA