Schlein, c'è chi preferisce negare confronto a me e Meloni

"C'è chi preferisce rinunciare a una opportunità di confronto in prima serata pur di negarla alle due donne che guidano i primi due partiti d'Italia". Così la segretaria del Pd Elly Schlein commenta il mancato confronto tra lei e Giorgia Meloni in Rai a margine di un appuntamento elettorale a Cesano Boscone nel Milanese. "Noi non ci fermeremo, continueremo questo tour di 100 tappe per l'Europa che vogliamo, a questo punto aggiungeremo qualche tappa in più - ha concluso -, per parlare dei temi della sanità, del lavoro e del salario minimo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA