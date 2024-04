'Farmacia notturna a Casalotti chiude', raccolta firme residenti

I residenti di Casalotti sono in rivolta a causa della chiusura notturna della farmacia comunale di Piazza Ormea che, dal 25 aprile, è aperta dalle 7.30 alle 23 Oggi è partita una raccolta firme per chiedere che il servizio notturno riapra.

"In meno di due ore - racconta Carlo Bentivogli, che abita nella zona - abbiamo raccolto più di 100 firme e siamo intenzionati a continuare. Le faremo avere al Municipio. La farmacia notturna più vicina è a diversi chilometri di distanza e questo è inaccettabile per un quartiere che negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale. Per questo chiederemo alla presidente del nostro municipio di attivarsi con l'assessore alle Politiche sociali e con il sindaco per scongiurare questa chiusura. A volte sembra che il covid non ci abbia insegnato nulla". Il segretario del Pd di Casalotti, che è anche presidente della Commissione Bilancio municipale, annuncia di aver "scritto e depositato stamani una mozione del Pd ribadendo il concetto che le periferie, in modo particolare Casalotti, si è popolata di nuove famiglie, di bambini molto piccoli, e quindi la funzione di una farmacia come questa che va a servire, oltre Casalotti, zone come Selva Candida, Selva Nera, Casal Selce, Mazza Lupetta è fondamentale. Ecco perché è necessario che il presidio notturno continui a funzionare, le farmacie a livello comunale non possono ragionare con la logica del profitto ma con la logica della salute dei cittadini, anche se si trattasse solo di una persona".

Sul piede di guerra anche la presidente del Municipio Sabrina Giuseppetti: "Ho scritto al presidente di Farmacap chiedendo un incontro. E' sbagliato togliere un servizio così importante in un territorio di periferia come Casalotti e trovo grave che non si sia sentita minimamente l'esigenza di interloquire con la presidenza del municipio prima di assumere tale decisione".





