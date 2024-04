Colpi di pistola contro la casa di un Casamonica a Roma

Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi verso la casa di un componente della famiglia Casamonica in zona Romanina, alla periferia di Roma. E' accaduto sabato pomeriggio. A quanto ricostruito, due persone, con i volti coperto da un casco integrale e in sella a una moto, si sono fermati davanti all'abitazione di Walter Casamonica, 44 anni, e uno dei due ha sparato puntando a una finestra. Mandato in frantumi un vetro. Non ci sono stati feriti.

Sul posto la polizia che indaga sulla vicenda. Ritrovati tre bossoli. Non si esclude che possa trattarsi di un avvertimento.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA