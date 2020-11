In scooter nella fontana di Coppedè a Roma. Raggi: "Vergogna, città offesa"

"Nello storico quartiere Coppedé di Roma un ragazzo è entrato con il motorino nella Fontana delle Rane, che avevamo da poco restaurato e riportato al suo splendore. Le immagini girano sulla rete in un video vergognoso.

"Uno schiaffo a tutta Roma, un'offesa a tutti noi cittadini". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi in un tweet commentando le immagini di un video girato con tutta probabilità con un cellulare dove un vandalo si è fatto riprendere nella celebre Fontana delle Rane di piazza Mincio, nel quartiere Coppedè, mentre entra in acqua con il motorino, accelerando tra le risate in sottofondo.