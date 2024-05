Latina, incendio avvolge palazzina, evacuate 10 famiglie

Circa 10 famiglie sono state evacuate questa notte da una palazzina di via Isonzo, a Latina, avvolta dalle fiamme tra le 2 e le 3 circa. Il fuoco, partito da un bar che si trova sotto l'edificio, ha raggiunto fino all'ultimo piano dell'immobile e per spegnerlo è stato necessario l'intervento di diversi mezzi dei vigili del fuoco, sul posto con un'ambulanza del 118 e le pattuglie di polizia della questura. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, mentre i poliziotti hanno dato il via alle indagini per risalire alle cause dell'incendio che, al momento, sembrerebbe essere stato causato da un cortocircuito.



