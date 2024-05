Frode fiscale in sponsorizzazioni da 17 milioni scoperta da Gdf

Nell'ambito di una complessa indagine di polizia giudiziaria, svolta dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina su delega della Procura della Repubblica di Latina, è stata ipotizzata la commissione di un articolato sistema di frode da parte di numerosi imprenditori, prevalentemente operanti nell'area del sud-pontino, basato su sistematiche fatturazioni di fittizie sponsorizzazioni. Le indagini hanno consentito di ricostruire nel complesso false fatturazioni per oltre 17 milioni di euro, con lo scopo di ottenere - per ingenti importi - non solo l'evasione di Iva e imposte dirette, ma anche la sottrazione agli obblighi contributivi e previdenziali. In particolare, l'attività condotta dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Fondi ha coinvolto 114 soggetti tra aziende della zona e Associazioni Sportive Dilettantistiche di svariate discipline (calcio, tennis da tavolo, basket, sci, pallavolo, pallamano e ciclismo) dislocate in tutto il territorio della provincia di Latina, le quali avrebbero fatto ricorso all'utilizzo di "false fatturazioni" per documentare costi fittizi con la finalità, per le imprese commerciali, di abbattere l'utile di esercizio (in alcuni casi generando persino delle perdite), e per le associazioni sportive di sfruttare il regime agevolativo della Legge 289/2002 per autofinanziarsi pagando le imposte soltanto sul 3% della totalità dei loro ricavi commerciali e versando l'Iva nella misura 50% sulle operazioni imponibili.



