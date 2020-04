Contest per un giardino educativo nel Modenese

Ha preso il via la nona edizione del contest internazionale online 'Next Landmark', promosso dal portale di architettura e design Floornature e sostenuto da Fondazione Iris Ceramica Group. Il nuovo bando invita giovani architetti e progettisti a cimentarsi in un progetto di riqualificazione degli spazi esterni di un asilo infantile a Fiorano (Modena), affrontando temi inerenti la qualità degli spazi, il rapporto individuo-ambiente e la rigenerazione urbana.

L'edizione 2020, intitolata 'Un giardino educativo a Fiorano Modenese', è rivolta alle nuove generazioni di architetti laureati dal 2010 ad oggi e premierà a giugno il vincitore con una borsa di studio per la partecipazione al Master in Sustainable Design di Sos-School of Sustainability di Bologna Italia. L'oggetto è il ridisegno delle aree esterne adiacenti alla scuola materna 'Casa Coccapani': il progetto si inserisce in un più ampio intervento di recupero edilizio e adeguamento sismico che ha interessato recentemente tutto il complesso.