In accappatoio e ciabatte alla spa senza pagare, denunciato

Stava facendo colazione in accappatoio e ciabatte nella spa di un albergo, ma senza aver pagato. Un 42enne nordafricano è riuscito ad entrare in un hotel di Salsomaggiore Terme (Parma) mescolandosi ad un gruppo di turisti e ha raggiunto i locali del solarium. Qui però, probabilmente ubriaco, ha cominciato ad infastidire gli altri clienti tanto che il personale della struttura lo ha convinto ad allontanarsi. Successivamente la direttrice dell'hotel ha presentato una querela alla stazione carabinieri, descrivendo l'uomo e i militari hanno individuato il 42enne, già conosciuto dalle forze dell'ordine. E' stato così denunciato per insolvenza fraudolenta e molestie.



