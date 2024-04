Un'auto è finita nel porto canale di Rimini e all'interno c'era un riminese di 53 anni, alla guida. I primi accertamenti della polizia sembrano optare per un

suicidio ed escludono la presenza di altre persone nella vettura, ipotesi circolata nei primi frangenti. Sono ancora in corso le operazioni di recupero. Un egiziano 42enne, presente in zona, si è buttato in acqua per aiutare i soccorsi dei sommozzatori.

