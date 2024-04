Tentato omicidio nel Modenese, arrestato dai Carabinieri

Ancora un fatto di sangue a Castelnuovo Rangone, dopo l'omicidio di un marocchino, venerdì, per cui sono stati fermati due fratelli marocchini. Ieri sera, nel parco 'Giovane Holden, durante una lite tra cittadini dello Sri Lanka uno è stato aggredito con varie coltellate al torace.

La vittima, 42enne, è stata trasportata all'ospedale di Baggiovara dove si trova ricoverata in pericolo di vita e in prognosi riservata. L'aggressore, 45enne, irregolare sul territorio nazionale, è stato bloccato sul posto dai carabinieri della Compagnia di Sassuolo, subito intervenuti su segnalazione di alcuni passanti. L'uomo aveva addosso tracce di sangue e un coltello da cucina con lama di circa 20 centimetri. Visto lo stato di flagranza e il grave quadro indiziario a carico dell'indagato, è stato arrestato per tentato omicidio e portato in carcere a Modena.



