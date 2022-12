Il Tour de France 2024 partirà dall'Italia

Partirà dall'Italia il Tour de France 2024: l'ufficializzazione mercoledì prossimo a Firenze, che dovrebbe ospitare il via alla prima tappa. E' quanto si apprende nel capoluogo toscano che il 21 dicembre ospiterà a Palazzo Vecchio la presentazione dell'evento sportivo col direttore del Tour, Christian Prudhomme, i governatori di Toscana Eugenio Giani ed Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco, Dario Nardella e l'ambasciatore francese, Christian Masset. Il giorno dopo conferenza stampa a Bologna, all'Auditorium Opificio Golinelli. Alla conferenza a Bologna interverranno Bonaccini, Nardella, Prudhomme, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Saranno presenti anche Vincenzo Nibali, ultimo vincitore italiano della GrandeBoucle, Giuseppe Saronni, Vittorio Adorni. L'evento del 21 a Palazzo Vecchio sarà trasmesso in diretta su Rai2 nell'ambito dello speciale Tg Sport 'Tour 2024, la volata vincente'. A Bologna ci saranno collegamenti con Sky sport. Nel novembre scorso, Nardella aveva annunciato la costituzione del "comitato promotore per la candidatura della Grand Depart del Tour de France 2024 con il presidente dell'Emilia Romagna, Bonaccini, e con i sindaci delle città che saranno partenza ed arrivo delle tappe del Tour de France, e con il presidente della Regione Piemonte. Le città interessate toccano queste tre regioni", aveva spiegato. (ANSA).