Teatro: Pisano vince il 56/o Premio Riccione con 'Carbonio'

(ANSA) - RICCIONE, 04 OTT - Assegnato con cadenza biennale all'autore di un testo teatrale italiano ancora non rappresentato in pubblico, il 56/o Premio Riccione per il Teatro, il più prestigioso concorso italiano di drammaturgia, è andato a Pier Lorenzo Pisano per 'Carbonio'. In finale ha superato Francesco Alberici (Bidibibodibiboo), Christian di Furia (Flusso), Maurizio Patella (Il fenomeno Laplante) e Luca Viganò (L'incrocio delle righe). Il vincitore e gli altri finalisti nei prossimi mesi proporranno un progetto di produzione per l'allestimento scenico del testo presentato in concorso; il progetto migliore si aggiudicherà un premio da 15.000 euro per favorire la trasformazione dei testi in veri e propri spettacoli teatrali.

La giuria - composta da Lucia Calamaro (presidente), Stefano Accorsi, Claudio Longhi, Isabella Ragonese e Graziano Graziani - scrive nelle motivazioni che Pisano "crea, in pochissimi movimenti scarni e ironici, un impianto simbolico di potenza esponenziale. Un uomo ha avuto un incontro, forse, con un alieno. L'alieno ha la particolarità di non essere composto minimamente da molecole di carbonio, la sostanza alla base della vita sulla Terra. Tra umano ed extraumano, Pisano inquadra il conflitto tra cura dell'interesse collettivo e felicità personale, spingendolo fino all'esito della catastrofe, sullo sfondo di una dimensione animale da cui l'homo sapiens non riesce mai davvero ad emanciparsi".

Il Premio Riccione "Pier Vittorio Tondelli", per gli autori under 30, è andato a Nicolò Sordo con 'Ok Boomer. Anch'io sono uno stronzo', mentre a 'Flusso' di Christian Di Furia è andata la menzione 'Franco Quadri', riservata al testo che meglio coniuga scrittura teatrale e ricerca letteraria. Il legame profondo tra Riccione e Franco Quadri è stato sancito anche da un annuncio: di comune accordo con l'associazione Ubu per Franco Quadri, il 13 dicembre Riccione ospiterà la serata di consegna dei Premi Ubu, gli Oscar del teatro italiano. (ANSA).