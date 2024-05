Rettore Bologna, giovani pro Gaza non rispettano altri studenti

Con i Giovani palestinesi e gli studenti pro Gaza che da domenica scorsa sono accampati a Bologna in piazza Scaravilli "continuiamo il dialogo, anche quando i toni superano la soglia di tolleranza. Dispiace constatare che ci siano gruppi di studenti che non hanno rispetto nemmeno per altri gruppi di studenteschi, rendendo difficoltose o costringendo a spostare manifestazioni autorizzate che si dovevano svolgere in piazza Scaravilli". Lo ha detto il rettore dell'Università di Bologna, Giovanni Molari, parlando con i giornalisti a margine della presentazione del Piano edilizio di Ateneo.

Il riferimento del rettore è all'iniziativa 'Campus by night', che era organizzata per ieri oggi e domani in piazza Scaravilli ma che a causa dell'occupazione della piazza dove è in corso l'"acampada" si svolgerà invece in piazza San Domenico.

"Io credo che questo sia un limite che non possa essere superato - ha aggiunto Molari - perché tra l'altro era una manifestazione a beneficio di tutta la comunità studentesca, quindi è un forte rammarico e dispiacere che avvengano fatti come questi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA