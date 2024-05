Rissa tra ragazzi a Reggio Emilia, un ferito, due denunciati

Il 14 aprile in una rissa tra ragazzi nei pressi della stazione di Reggio Emilia un 17enne è stato colpito ad un braccio con una bottiglia di vetro, soccorso dal 118 e ha avuto una prognosi di 30 giorni. Le indagini dei carabinieri, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e a dichiarazioni di testimoni, hanno portato all'identificazione di un altro giovane, coetaneo del ferito ed entrambi sono stati denunciati alla Procura per i minorenni.

La vittima era stata trovata sdraiata in terra e a torso nudo. Sono in corso accertamenti per risalire agli altri partecipanti alla rissa.



