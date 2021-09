Premi: Clai per 4/o anno tra 'Best Managed Companies' italiane

(ANSA) - BOLOGNA, 29 SET - La produttrice di salumi imolese Clai entra, per il quarto anno consecutivo, nella cerchia delle aziende italiane vincitrici del premio 'Best Managed Companies', ossia meglio gestite, nato su iniziativa di Deloitte Private e sostenuto da Altis-Alta Scuola Impresa e Società dell'Università Cattolica; Elite del Gruppo Borsa italiana-Euronext e Confindustria.

La cooperativa emiliano-romagnola, spiega una nota, "ha dimostrato ancora una volta di essere un esempio di buona gestione e la sua continuità di presenza in questa speciale classifica ha permesso di entrare nello stretto novero di realtà che possono fregiarsi di un ulteriore titolo speciale, chiamato Gold" raggiunto solo da 12 le realtà nazionali.

In tutta Italia sono 74 le aziende premiate per il 2021, 12 in Emilia-Romagna, la regione più rappresentata dopo la Lombardia. Per quanto riguarda il settore dei salumi, nessun'altra azienda attiva in questo campo è entrata nella graduatoria di Deloitte.

"È senz'altro un onore apprendere di essere tra le aziende vincitrici del premio Best Managed Companies, soprattutto al termine di un periodo tempestoso come quello appena trascorso a causa dell'emergenza pandemica - sottolinea Giovanni Bettini, Presidente di Clai -. È un ulteriore riconoscimento all'impegno straordinario che tutti i giorni manager, dipendenti e collaboratori Clai a ogni livello mettono in campo per produrre salumi di grande qualità" (ANSA).