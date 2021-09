Scuola: Schlein: 'Abbiamo fatto ogni sforzo, siamo pronti'

In Emilia-Romagna "è stato fatto ogni sforzo per far partire l'anno scolastico in presenza", confortati anche dai numeri della campagna vaccinale che vede "dati alti" per quanto riguarda le vaccinazioni fatte dal personale della scuola. Così, la vicepresidente della Regione, Ely Schlein nel corso di una video-conferenza incentrata sul prossimo avvio della stagione scolastica.

."Siamo pronti - ha osservato - e auguriamo a tutti un sereno avvio: ai gestori, ai bambini e ai ragazzi, ai genitori, sperando di vivere mai più chiusure e sospensioni, rinfrancati anche dalla campagna vaccinale" e dal suo andamento.

D'altronde, ha argomentato Schlein, dati "confortanti arrivano dai centri estivi: dal 7 giugno al 5 settembre sono stati effettuati oltre 13.000 tamponi", oltre 11.000 sul personale e oltre 2.000 su bambini e bambine "e, in totale, i casi emersi postivi sono stati 63: 50 bambini e 13 "figure del personale scolastico.

"C'è voglia di ripartire, c'è entusiasmo - ha puntualizzato Schlein - ci sono i protocolli, che restano quelli dell'anno scorso e ieri - ha concluso - il nuovo decreto" varato dal Governo anche in materia di Green pass "ha chiarito ogni aspetto e ogni dubbio". (ANSA).