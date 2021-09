Perseguita ragazza, arresti domiciliari per 31enne a Parma

(ANSA) - BOLOGNA, 07 SET - Arresti domiciliari, con l'accusa di atti persecutori, per un 31enne italiano, già noto alle forze dell'ordine e raggiunto dal provvedimento - firmato dal Gip del Tribunale Parma - sulla scorta della denuncia presentata lo scorso luglio da una 26enne parmigiana, oggetto delle attenzioni dell'uomo dal 2018.

Nel corso degli anni, in base alla denuncia, la giovane è stata raggiunta, ad ogni ora del giorno e della notte, da telefonate o messaggi sui vari canali social provenienti da profili diversi ma tutti riconducibili al 31enne, protagonista anche di appostamenti sotto casa e di danneggiamenti all'autovettura della ragazza cui ha pure inviato regali per le feste accompagnati da messaggi deliranti.

Comportamenti che hanno condizionato, la quotidianità della 26enne, costretta a ridurre le uscite di casa e a farsi accompagnare dai familiari o dal fidanzato; a vivere con le tapparelle delle finestre abbassate per l'ansia e la paura di trovare in casa l'uomo.

Finito ora agli arresti domiciliari, eseguiti dai Carabinieri e disposti dal Gip alla luce degli elementi indiziari acquisiti, delle dichiarazioni raccolte in ambito familiare,, e dell'acquisizione delle registrazioni telefoniche e dei messaggi ricevuti dalla ragazza. (ANSA).