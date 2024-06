Strage Suviana, due tecnici di Terna per analisi informatiche

Due tecnici di Terna per analizzare i dispositivi elettronici e informatici, tra cui presumibilmente anche il sistema 'Scada', le scatole nere della centrale Enel Green Power del lago di Suviana a Bargi: il 6 giugno la Procura di Bologna conferirà l'incarico all'ingegner Flavio Franceschini e ad Alberto Sacchetti, entrambi dipendenti Terna, che avranno l'aiuto di ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia postale.

La Procura, con i pm Flavio Lazzarini e Michela Guidi, procede per disastro colposo, omicidio colposo sul lavoro plurimo e lesioni colpose sul lavoro, sempre a carico di ignoti.

È il secondo accertamento non ripetibile e sostanzialmente segue quello già avviato il 3 maggio, con quattro esperti incaricati di accertare le cause dell'incidente sul lavoro del 9 aprile in seguito al quale sono morte sette persone e altre sei sono rimaste ferite dopo uno scoppio e dei crolli conseguenti.

Le parti, difensori delle famiglie dei morti o dei feriti, potranno nominare propri consulenti.

